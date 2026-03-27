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Cronaca
Stanziate risorse per la zootecnia e poi per i musei

Giunta regionale: via libera al collegamento A28 e via Nuova

Confermato il commissariamento per la Asp Moro
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un nuovo collegamento tra via Nuova di Corva e la A28 e poi risorse per la zootecnia, fondi per il tedesco e il friulano e per catalogare le collezioni museali. Sono diversi gli interventi della giunta regionale guidata da Massimiliano Fedriga nella sede della Protezione civile a Palmanova.

Il primo riguarda l’approvazione del documento di fattibilità della bretella tra la via Nuova di Corva e la A28. L’assessore alle Infrastrutture Cristina Amirante ha parlato di «Una svolta concreta a un tema atteso da molto tempo sul territorio pordenonese». L’intervento prevede un costo complessivo di 11,8 milioni e punta a rendere più facile l’accesso all’interporto.

Su proposta dell’assessore alle Risorse agricole, Stefano Zannier, sono stati approvati quattro bandi per 2 milioni e 750 mila euro al settore zootecnico per sostenere investimenti mirati, innovazione produttiva e tecnologica, transizione energetica, qualità delle condizioni di lavoro, benessere animale e valorizzazione dei compendi malghivi.

Su proposta del vicepresidente e assessore alla Cultura, Mario Anzil, è stato pubblicato il bando da 400 mila euro per chi gestisce i musei, anche i comuni, per la catalogazione delle collezioni.

Su proposta dell’assessore Pierpaolo Roberti sono stati stanziati 546 mila euro, di cui 286 mila per Arlef, per l’uso del tedesco del friulano negli uffici delle amministrazioni pubbliche.

Infine l’assessore alla Salute Riccardo Riccardi ha confermato che è stato prorogato per ulteriori 24 mesi il commissariamento dell’Asp Moro «confermando l’incarico assegnato all’avvocato Francesco Maiorana – spiega Riccardi – che ringraziamo pubblicamente, assieme al suo predecessore Salvatore Guarneri e alle sigle sindacali, per il proficuo percorso di risanamento dell’azienda fin qui intrapreso».

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