Giunta: via libera alla semplificazione del contributo per gli asili

Tempi più rapidi e procedure più snelle. La giunta regionale guidata da Massimiliano Fedriga e su proposta dell’assessore Alessia Rosolen ha semplificato il percorso per ottenere il contributo per gli asili nido.

L’esecutivo, su proposta dell’assessore Stefano Zannier, ha poi approvato il bando con cui la Regione stanzia un milione di euro per incentivare la realizzazione di investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale.

Sul fronte sport, il vicepresidente Mario Anzil, ha ottenuto il via libera allo stanziamento di 170 mila euro per le società calcistiche dilettanti per interventi anche sugli impianti sportivi