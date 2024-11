Giuseppe Losasso premiato con il Persefone per il suo impegno contro la violenza sulle donne

Nel corso dell’evento “La cultura del rispetto”, svoltosi il 7 novembre 2024 presso il Ministero della Cultura a Roma, è stato assegnato il Premio Persefone a personalità e istituzioni che si sono distinte nella lotta contro la violenza di genere. Tra i premiati spicca Giuseppe Losasso, dirigente presso la Divisione di Chirurgia Plastica dell’Azienda Ospedaliera di Udine e presidente dell’Associazione Onlus SmileagainFVG.

Losasso ha ricevuto il riconoscimento per il suo straordinario impegno in Pakistan, dove offre supporto medico e psicologico alle donne vittime di attacchi con acido, una pratica brutale e tristemente diffusa nel Paese. Attraverso SmileagainFVG, l’associazione da lui presieduta, lavora per restituire una nuova vita a chi ha subito queste atrocità, intervenendo con operazioni chirurgiche ricostruttive e programmi di recupero.

Tra i suoi meriti figura anche la pubblicazione del libro “Più della mia pelle”, scritto in collaborazione con Annalisa Maniscalco, che racconta storie di donne sopravvissute alla violenza.

Il Premio Persefone, assegnato per la prima volta quest’anno, ha voluto celebrare l’impegno concreto e il contributo alla costruzione di una cultura del rispetto. Il lavoro di Losasso si inserisce perfettamente in questa missione, dimostrando come solidarietà, competenza e dedizione possano fare la differenza nella vita di chi ha subito violenze inimmaginabili.

Un riconoscimento che, alla vigilia della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, accende i riflettori su un dramma globale e su chi, come Giuseppe Losasso, si adopera per combatterlo.