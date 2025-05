Giustizia Tributaria, Drigani: incentivati più gli accordi

Interventi legislativi per «disincentivare il ricorso alla giustizia tributaria che a migliorarla in senso sostanziale». Con queste parole il presidente della Corte Oliviero Drigani ha inaugurato l’anno giudiziario tributario alla presenza del governatore Massimiliano Fedriga, dell’assessore Barbara Zilli e dei vari rappresentati di avvocatura e dottori commercialisti. Drigani nel suo intervento ha evidenziato come manchi personale, come nel resto della giustizia, e poi appunto la volontà del legislatore di ridurre il contenzioso «l’auspicio – ha detto – è che si trovi un equilibrio».