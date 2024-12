50 anni di Glesie Furlane: a disposizione i video della lettura continuata della Bibie par furlan

A conclusione delle iniziative per i 50 anni dalla sua fondazione, e in occasione dei 40 anni della presentazione della “Bibie”, edita in otto volumi da Ribis editore e presentata nel 1984, Glesie Furlane (il 7 dicembre 2024, alle 17, all’Oratorio della Purità di Udine) presenta una nuova sezione del suo portale, www.glesiefurlane.org. Accedendo dalla homepage i visitatori potranno infatti ritrovare tutti i video dei lettori che si sono alternati giorno e notte per la lettura continuata della Bibie par furlan, nel 2011: sette giorni e sei notti, per circa 140 ore di lettura ininterrotta, dalle 19 di domenica 3 aprile alle 9 di sabato 9 aprile, un evento a cui hanno partecipato esponenti delle istituzioni religiose, civili, del volontariato e semplici cittadini. E che ha visto la partecipazione di 1127 lettori, fra cui un gruppo di lettori della Comunità friulana di Colonia Caroya (provincia di Cordoba, Argentina). L’organizzazione, all’epoca, aveva addirittura dovuto sospendere le prenotazioni per le troppe richieste di adesione.

Grazie a FriulUp, azienda informatica di Udine che ha realizzato il sito di Glesie Furlane, sono stati infatti recuperati tutti i video. A distanza di oltre 13 anni i protagonisti di allora potranno rivedere sé stessi e anche chi purtroppo in questi anni è mancato. «Questo è il regalo che vogliamo fare ai nostri soci, a chi ci segue e a tutto il Friuli. Abbiamo atteso l’Avvento per ridare la possibilità ai friulani di celebrare il Natale 2024 ritrovando tutti i lettori che parteciparono a quell’evento memorabile: a loro, a tutti i volontari e alle istituzioni che sostennero quell’iniziativa, Glesie Furlane rivolge il suo grazie e con speranza guarda al domani della lingua friulana, consapevole che molto c’è ancora da fare» ha dichiarato pre Romano Michelotti, presidente di Glesie Furlane. Terminata la presentazione, sempre il 7 dicembre, seguirà, alle 17.30, la tradizionale messa in lingua friulana che ormai da anni viene celebrata sabato sera, proprio all’Oratorio della Purità.