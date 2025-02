Gli agenti gli afferrano le gambe, 49enne salvato da gesto estremo

La Polizia di Stato ha salvato questo pomeriggio un quarantanovenne rumeno da un gesto estremo. A dare l’allarme è stata la moglie, dopo aver ricevuto un messaggio preoccupante dal coniuge. Gli agenti della Squadra Volante, giunti repentinamente presso la sua abitazione, hanno trovato l’uomo su una scala in legno, pronto a togliersi la vita. Subito hanno afferrato gli arti inferiori, instaurando un dialogo costruttivo con l’uomo, rivelatosi determinante per scongiurare il peggio. Dopo averlo convinto a recedere dal suo proposito, i poliziotti hanno messo l’uomo nelle condizioni di dare sfogo al suo malessere fino a riportarlo alla calma e metterlo in sicurezza. Una volta rassicurato, é stato affidato alle cure del personale sanitario.