“Gli alpini incontrano Trieste”: oggi il gemellaggio

Fratelli nell’impegno di perpetrare i valori dei militari di montagna per un mondo migliore. Il settimo reggimento alpini da oggi è gemellato con la sezione Ana di Trieste. È iniziata così la giornata speciale per le forze dell’ordine nel capoluogo giuliano che avrà due momenti importanti ed emozionanti: alle 17.30 il conferimento della cittadinanza onoraria alla Brigata Julia e il concerto di questa sera dal Teatro Rossetti e in diretta dalle 20.30 su Telefriuli dal titolo “Gli alpini incontrano Trieste” per celebrare il 70esimo anniversario del ritorno di Trieste all’Italia e il 75° anniversario della costituzione della brigata. Sul palco oltre ovviamente alla banda, anche i cori Nino Baldi e Api Giulie. Il gemellaggio di questa mattina è avvenuto per celebrare Silvano Buffa e Guido Corsi, due triestini che hanno combattuto proprio con la piuma sul cappello. GUARDA IL VIDEO