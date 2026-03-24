Gli ambasciatori del gusto celebrano a Trieste Tucci

Da Stanley Tucci a Carlo Cracco passando per Antonio Klugmann. Il Generali Convention Center ha ospitato l’assemblea annuale degli Ambasciatori del gusto, associazione che punta a raccontare, qualificare e valorizzare la cucina Italiana.

Il presidente della Regione Massimiliano Fedriga ha sottolineato come l’Italia possa vantare delle diversità uniche che sono un valore da preservare e tutelare.

La star di Hollywood Tucci ha invece ricevuto la targa di associato benemerito dopo il suo viaggio nel bel paese raccontando le cucine locali, per Tucci è una prima assoluta in Friuli Venezia Giulia con la curiosità di scoprire e conoscere il territorio e, ovviamente, l’enogastronomia.

Nel corso del dibattito tra chef, moderato dal Beker, Fabrizio Nonis, si è poi parlato di identità e di confini con la Klugmann che ha posto l’accento su come questo territorio sia un mix di culture e legami.