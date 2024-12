Gli cade addosso l’acqua bollente, gravi ustioni per un bimbo di 2 anni

Attimi di paura, nel tardo pomeriggio di oggi, a Prata di Pordenone. Per cause in corso di accertamento, un bambino di 2 anni si è gravemente ustionato con dell’acqua bollente.

Il piccolo sarebbe sfuggito allo sguardo dei genitori e si è rovesciato addosso l’acqua che era a bollire sopra il piano cottura.

Ha riportato ustioni di secondo grado alla parte posteriore della schiena e alle braccia.

Sul posto sono subito giunti i sanitari del 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso. Il bimbo è stato elitrasportato in condizioni serie.