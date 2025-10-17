Gli organizzatori dello ‘Sciopero dei bambini’ scrivono a Rosolen e Fedriga

Dopo le critiche dell’assessore regionale Alessia Rosolen e del presidente Massimiliano Fedriga, che avevano giudicato inopportuno portare i bambini in piazza accusando i genitori di “indottrinamento”, il gruppo “Famiglie per la Pace” risponde con una lettera aperta. Gli organizzatori dello “Sciopero dei bambini” del 3 ottobre scorso e della “Merenda della pace”, promossa durante il corteo pro Pal del 14 ottobre, rivendicano il diritto dei genitori a educare i figli “alla solidarietà e all’empatia”, come previsto dalla Costituzione e dalla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia. La missiva è stata inviata ai rappresentanti delle istituzioni regionali.

Il comitato, composto da cittadini con professionalità variegate (dottori, avvocati, educatori, ecc.), si definisce un gruppo plurale senza bandiere di partito o ideologie uniche, motivato dal profondo dissenso verso la guerra e le atrocità subite da bambini e civili a Gaza e in Cisgiordania.

Nel testo, i firmatari respingono “con forza” le accuse di manipolazione e “indottrinamento” ricevute, definendole “offensive” e “infondate”, e si dicono disponibili a collaborare con la Regione per iniziative di educazione alla pace. La missiva si chiude con le lettere scritte dai bambini per i loro coetanei di Gaza, semplici messaggi di speranza che, scrivono i promotori, “vorremmo un giorno poter consegnare ai piccoli sopravvissuti”.

La lettera:

Ai rappresentanti delle istituzioni regionali dal Direttivo Genitori per la Pace (Giorgio Parisi, musicista e educatore musicale; Vanina Trojan, avvocatessa diritti umani; Valentina De Marchi, antropologa culturale)

Il giorno 14 ottobre 2025, in occasione del corteo che ha manifestato nel centro di Udine contro la partita Italia-Israele, abbiamo organizzato una “Merenda della pace” per dare l’opportunità alle famiglie di partecipare agli eventi della giornata, così come è stato in occasione dello “Sciopero dei bambini” organizzato sempre da noi il 3 ottobre 2025

Siamo un gruppo informale chiamato “Famiglie per la Pace”; non abbiamo un capo, non abbiamo bandiere di partito, non ci riconosciamo in una sola religione né dottrina o ideologia, consapevoli che il pluralismo sia la ricchezza più preziosa. Siamo donne e uomini con i loro bambini, cittadini dalle professionalità variegate – dottori, impiegati, avvocati, musicisti, educatori, etc. – e abbiamo deciso di scendere in piazza per esprimere il nostro profondo dissenso alla guerra e alle atrocità compiute contro bambini e civili a Gaza e in Cisgiordania negli ultimi 2 anni (e non solo).

Riteniamo che insegnare la solidarietà e l’empatia sia un atto essenziale nel crescere i nostri figli e educarli alla cultura della pace, al rispetto del prossimo, dei diritti umani universali e della giustizia. Riteniamo che i bambini abbiano la capacità di pensare, capire e giungere a riflessioni libere e consapevoli e debbano avere il diritto di esprimere il loro pensiero e agire per costruire il mondo che sognano. Tutto ciò è coerente con l’articolo 30 della Costituzione della Repubblica Italiana che afferma che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Queste giornate sono state ispirate anche dai principi sanciti nella Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia secondo cui il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo (articoli 12 e 13). La Convenzione afferma anche che gli Stati rispettano il diritto e il dovere dei genitori di guidare il fanciullo nell’esercizio della libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 14). Gli Stati inoltre riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazioni e alla libertà di riunirsi pacificamente (art. 15).

Rigettiamo quindi in modo netto le insinuazioni mosse dall’Assessora Rosolen e dal Presidente Fedriga, secondo i quali la nostra sarebbe una pratica volta a “indottrinare menti ingenue”. Queste esternazioni non hanno motivo di essere, nessuno di coloro che ha mosso queste critiche ha mai partecipato ad alcuna delle nostre iniziative e queste stesse dichiarazioni offendono le numerose famiglie aderenti che credono nella solidarietà e nella pace.

Una presunta verità non può essere decisa da chi non l’ha vista.

Siamo altresì aperti al confronto costruttivo e disponibili a sviluppare, anche in collaborazione con l’Assessora, iniziative di educazione alla pace nelle scuole e in altri contesti. Inoltre ci teniamo a dire che i rappresentanti delle istituzioni, anche regionali, saranno sempre i benvenuti alle nostre iniziative future, libere e aperte a tutti.

Speriamo fare cosa gradita riportando qui sotto le letterine che alcuni dei nostri bambini hanno elaborato nelle ultime settimane, in piazza e a casa, e che prima o poi contiamo di fare recapitare ai bambini di Gaza sopravvissuti.

Ci auguriamo che vi piacciano almeno quanto piacciono a noi, e che portino una luce di speranza anche a voi.

I pensieri dei bambini:

Vorrei entrare di notte negli accampamenti militari e mettere di nascosto cibo nelle armi e negli aerei dei soldati israeliani, così che quando sparano dalle loro armi escano pannocchie, cavolfiori e non pallottole; che dalle pance deli aerei cadano piatti di pastasciutta e non missili; che dagli elicotteri scendano vassoi di frutta fresca (Arturo, 8 anni)

Vorrei che cadesse una pioggia di banane, panini e pizza, tutto il cibo. E che i gatti possano fare le coccole ai bimbi (Romeo, 6 anni)

Spero che tra poco possiate tornare aa ridere e giocare nelle strade della vostra città, spero che tra poco possiate uscire dai vostri nascondigli e respirare aria pura, non aria di guerra e spero che dopo questo momento avrete una bella e lunga vita (Vittorio, 9 anni)

Resistete che noi tifiamo per voi (Andrea, 6 anni) Spero che cadano arcobaleni dal cielo, germoglino fiori di tutti i colori e finiscano i missili (Alice, 8 anni)

Tutti i bambini dell’universo oggi pregheranno per voi, che non vi succeda niente e che torni presto la pace. Vi vogliamo bene (Agnese, 7 anni)

Se fossi una maestra metterei quelli che fanno la guerra tutta la notte a fare i compiti, così forse imparano qualcosa e la smettono (Martino, 5 anni)

Ho disegnato su un foglio una casa bella, tutta per voi (Petra, 4 anni)

Spero che molto presto potrete continuare a giocare e divertirvi. Spero che potrete avere una casa, una scuola e anche tanto tanto cibo. Vi vorrei regalare tanti tanti giochi. Spero che presto la guerra si fermerà! (Lara, 7 anni)

Non vedo l’ora che possiate ritornare a giocare nei parchi e con gli animali di plastica (Alessandro, 5 anni)

Vorrei che le vostre case ritornassero in piedi in un secondo e che aveste cibo e acqua. Vorrei costruirvi uno skatepark (Leonardo, 6 anni)

Vorrei regalare un pallone ai bambini di Palestina per giocare con loro. Vorrei che possano mangiare tante cose buone: pizza, sushi e hamburger. Vorrei che finiscano tutte le guerre (Carlos, 7 anni)

Vorrei tanto che un giorno possa cadere una pioggia di giocattoli, pizze e budini a Gaza (Valerio, 10 anni)

Resistete, noi siamo con voi (Kilian, 7 anni)

Vorrei prendere un canestro per giocare e divertirmi con voi. Non arrendetevi, prima o poi giocherete tutto il giorno insieme (Francesco, 9 anni)