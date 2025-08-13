  • Aiello del Friuli
  • L’incrocio dei trapianti, storia d’amore e sanità
mercoledì 13 Agosto 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Turismo in montagna, presenze +11,8% con picchi record a Piancavallo
Interrogazione del Pd in Consiglio regionale sull'inquinamento transfrontaliero
Gli ottoni dell'orchestra Gustav Mahler incantano Pordenone
Meduna Beach, controlli anti rave: scoperti tre assuntori di droga
Addio a Luigino Saccavini, ex responsabile stampa dell'ospedale di Udine
Nascosti nel treno merci, migranti scoperti da alcuni viaggiatori
Raccolte più di 10mila firme per annullare Italia-Israele
Auto esce di strada e resta in bilico sopra un salto...
Colle in fiamme, Monfalcone rivive lo spettro dell'estate 2022
Strangolato e poi fatto a pezzi: così è morto Alessandro Venier
Cronaca

Gli ottoni dell'orchestra Gustav Mahler incantano Pordenone

Domani sera ensemble sarà protagonista nel duomo di Valvasone.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un viaggio musicale che ha spaziato dal barocco veneziano al jazz del Novecento, passando per Mozart e le colonne sonore hollywoodiane.

E' quello al quale il pubblico pordenonese ha assistito, ieri sera, in piazza della Motta. Ad incantarlo sono stati gli ottoni dell'Orchestra giovanile Gustav Mahler, in questi giorni nella città del Noncello per la residenza estiva in preparazione del Summer tour europeo.

L'ensemble ha condotto il pubblico dalle policoralità di Gabrieli al jazz di Hazell fino alle colonne sonore di Williams, con un'antologia che ha esaltato la forma e l'impasto sonoro. Non una narrazione univoca, ma isole musicali autonome: ogni brano si è espresso come esperienza plastica, tra spazio, forza e materia.

E proprio i grandi concerti di agosto e settembre della Gmjo vanno a suggellare e completare il cartellone estivo del Verdi. Già tutto esaurito il concerto della residenza estiva in programma domani sera al Duomo di Valvasone, sotto la guida del direttore assistente Christian Blex, mentre ancora aperta la prevendita per i due concerti del 2 e 3 settembre della Gmjo con due star della musica internazionale.

Potrebbe interessarti anche

Caldo, ordinanza bypassata: "Nessuna pausa, al lavoro si arriva prima"

Moto tampona un'auto in viale Venezia, grave un giovane

Dieci nuovi agenti di polizia locale in arrivo a Pordenone

Lite per un monopattino in centro, coppia portata in Questura

Pugno in faccia al carabiniere, minorenne ai domiciliari

Morti nell'incidente a 19 anni, due indagati

Ultime notizie

Turismo in montagna, presenze +11,8% con picchi record a Piancavallo
Interrogazione del Pd in Consiglio regionale sull’inquinamento transfrontaliero
Gli ottoni dell’orchestra Gustav Mahler incantano Pordenone
Meduna Beach, controlli anti rave: scoperti tre assuntori di droga
Addio a Luigino Saccavini, ex responsabile stampa dell’ospedale di Udine
