Gli ottoni dell’orchestra Gustav Mahler incantano Pordenone

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un viaggio musicale che ha spaziato dal barocco veneziano al jazz del Novecento, passando per Mozart e le colonne sonore hollywoodiane.

E’ quello al quale il pubblico pordenonese ha assistito, ieri sera, in piazza della Motta. Ad incantarlo sono stati gli ottoni dell’Orchestra giovanile Gustav Mahler, in questi giorni nella città del Noncello per la residenza estiva in preparazione del Summer tour europeo.

L’ensemble ha condotto il pubblico dalle policoralità di Gabrieli al jazz di Hazell fino alle colonne sonore di Williams, con un’antologia che ha esaltato la forma e l’impasto sonoro. Non una narrazione univoca, ma isole musicali autonome: ogni brano si è espresso come esperienza plastica, tra spazio, forza e materia.

E proprio i grandi concerti di agosto e settembre della Gmjo vanno a suggellare e completare il cartellone estivo del Verdi. Già tutto esaurito il concerto della residenza estiva in programma domani sera al Duomo di Valvasone, sotto la guida del direttore assistente Christian Blex, mentre ancora aperta la prevendita per i due concerti del 2 e 3 settembre della Gmjo con due star della musica internazionale.