Gli rubano la collezione di francobolli, bottino da 20mila euro

Non solo i ‘soliti’ orologi e monili d’oro, ma anche una collezione di francobolli di valore, stampati in Francia, Vaticano e Brasile. E’ il bottino da 20mila euro che i ignoti hanno portato via nella notte tra domenica e lunedì da una casa a Codroipo. I ladri, approfittando dell’assenza degli abitanti, sono entrati dopo aver scassinato la porta secondaria e hanno svaligiato l’abitazione. Il furto è stato denunciato oggi dal padrone di casa, un collezionista di 76 anni, ai carabinieri della stazione locale.