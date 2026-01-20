Gli rubano l’auto, la ritrova accesa e sfasciata

Ieri notte un’auto è stata rubata a Udine da un parcheggio condominiale di via Veneto, nel quartiere di Cussignacco, nei pressi dell’area di sgambamento per cani. La vettura, una Toyota C-HR Hybrid, è stata rinvenuta solamente questa mattina in via Napoli, nel quartiere San Paolo-Sant’Osvaldo: era stata abbandonata dopo un incidente ancora con il motore acceso. A raccontare il furto è stato il proprietario del veicolo sui social chiede a chiunque abbia notato movimenti sospetti o disponga di immagini di videosorveglianza utili di mettersi in contatto con le forze dell’ordine, che stanno svolgendo gli accertamenti del caso.