martedì 20 Gennaio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Sorpreso a spacciare cocaina, arrestato un 25enne pakistano
Gli rubano l’auto, la ritrova accesa e sfasciata
Precipitò dalla seggiovia, sequestrato impianto a Piancavallo
Giovani col coltello, in FVG i primi metal detector
Cane ucciso a Udine Est, l’assessore Toffano: “Violenza inaccettabile”
Metal detector in uso nel capoluogo già dai prossimi giorni
Coldiretti a Strasburgo: stop alle importazioni sleali
Apu, chiuso procedimento su Hickey. Torna il 12 aprile
Brian Lignano-Treviso vietata ai tifosi veneti
Pmp Industries in Bosnia: un contributo allo sviluppo e all’integrazione europea
Cronaca

Gli rubano l'auto, la ritrova accesa e sfasciata

Il ritrovamento è avvenuto solamente questa mattina
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Ieri notte un'auto è stata rubata a Udine da un parcheggio condominiale di via Veneto, nel quartiere di Cussignacco, nei pressi dell'area di sgambamento per cani. La vettura, una Toyota C-HR Hybrid, è stata rinvenuta solamente questa mattina in via Napoli, nel quartiere San Paolo-Sant'Osvaldo: era stata abbandonata dopo un incidente ancora con il motore acceso. A raccontare il furto è stato il proprietario del veicolo sui social chiede a chiunque abbia notato movimenti sospetti o disponga di immagini di videosorveglianza utili di mettersi in contatto con le forze dell'ordine, che stanno svolgendo gli accertamenti del caso.

