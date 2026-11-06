Gli sguardi che proteggono, il calendario 2027 dei Carabinieri

Uno sguardo sul territorio, dalle pattuglie che ogni giorno presidiano strade e paesi agli equipaggi che dall’alto individuano i pericoli. È il filo conduttore di “Gli sguardi che proteggono”, il Calendario storico 2027 dei Carabinieri, presentato oggi in contemporanea nei comandi provinciali di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste.

Le fotografie di Franco Cappellari, accompagnate dai testi di Bruno Vespa e Ferruccio de Bortoli, raccontano mese dopo mese la rapidità d’intervento dei motociclisti del Radiomobile, la presenza costante delle stazioni, la tutela dell’ambiente affidata ai Forestali e le operazioni ad alto rischio del Gruppo di intervento speciale. Al Servizio aereo è dedicato agosto, con elicotteri e droni impiegati per anticipare i rischi.

Il calendario è anche una chiave per rileggere la storia e l’identità dell’Arma. Nella prefazione Aldo Cazzullo ripercorre la lotta al terrorismo e alla mafia, ricorda il generale Carlo Alberto dalla Chiesa e i caduti di Nassiriya, figure e vicende che testimoniano il senso del dovere.