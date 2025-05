Gli sparano a una zampa, gatto gravemente ferito

Ennesimo gesto di violenza verso un gatto in regione. E’ successo a Prepotto, dove un micio è stato recuperato in paese con una brutta ferita ad una zampa: trasportato urgentemente in una clinica veterinaria della zona, dalle radiografie é emerso che era stato preso di mira da ignoti che gli avevano sparato all’arto. A prendersi cura del gatto, in collaborazione con l’associazione Animal Pride e con le Guardie Ecozoofile ambientali GEA-Odv di Gorizia, è stata l’associazione Zampette Cormonesi, che racconta: “Si tratta di un gattino buono e affettuoso che si avvicina a tutti in paese per farsi coccolare. Ma evidentemente ad un vigliacco questo dava fastidio”. Per fortuna è stato possibile medicare l’animale che, finita la convalescenza, ritornerà a casa. “Confidiamo che l’autore di questo crimine venga punito”, conclude Zampette Cormonesi.