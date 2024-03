Go 2025, nuovo bando da un milione e mezzo di euro

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ammonta a 1.455.674,50 euro il secondo bando per piccoli progetti aperto ieri dal Gect nell’ambito di Go 2025. Il termine di presentazione delle proposte progettuali sarà martedì 14 maggio alle 13. Nel primo bando sono state approvate 44 iniziative nell’ambito della cultura e del turismo sostenibile, appoggiate con finanziamenti tra i 30 ed i 200 mila euro. In questo secondo caso le domande di contributo devono riguardare obbligatoriamente uno dei seguenti temi: inclusione attiva con partecipazione di bambini e giovani under 30, mobilità verde, sostenibilità sociale e ambientale, valorizzazione e potenziamento della cultura del plurilinguismo oppure promozione del benessere e coesione sociale nello sport e nell’attività fisica accessibile a tutti.

Il bando è aperto a realtà pubbliche e private: i progetti possono avere un importo tra 30.000 e 150.000 euro e una durata massima di 18 mesi. “Il Fondo per piccoli progetti GO! 2025 rappresenta uno strumento europeo di grande importanza ed efficacia – sottolinea la direttrice del Gect Romina Kocina – per sostenere lo sviluppo di nuove iniziative in tema di sostenibilità del territorio in chiave innovativa e inclusiva”.