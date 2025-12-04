Go 2025, domani in diretta su Telefriuli il passaggio del testimone

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sarà la prima volta che un passaggio di testimone tra Capitali europee della Cultura avverrà all’aperto in una cerimonia pubblica divisa tra due Stati. E’ uno dei tanti unicum a cui Go 2025 ci ha abituati in questo anno che volge al termine, e non sarà da meno l’evento in programma domani pomeriggio dalle 17.30: la consegna del titolo da Nova Gorica e Gorizia alle città che prenderanno il loro posto nel 2026, la slovacca Trencin e la finlandese Oulu, si terrà laddove tutto era iniziato lo scorso 8 febbraio, nel salotto comune di piazza Transalpina. Sarà presente anche l’altro territorio Capitale della Cultura nel 2025, la tedesca Chemnitz, che pure quindi saluterà il titolo nella stessa occasione. Il programma della giornata prevede la firma alle 11 all’EpiCenter di un documento di cooperazione proprio tra le Capitali uscenti. Nel pomeriggio alle 16 sempre nello stesso sito tavola rotonda alla presenza dei rappresentanti istituzionali delle cinque città coinvolte dalla cerimonia – che sarà trasmessa in diretta da Telefriuli – delle 17.30, quando due diverse sfilate, provenienti da Gorizia e Nova Gorica, convergeranno verso piazza Transalpina per il gran finale. Intanto Gorizia raddoppierà il Grande Concerto celebrativo di Go 2025: non solo sabato, ma anche domani sera grandi nomi della musica italiana in piazza Vittoria dalle 21, con le esibizioni di Francesco Gabbani e Benji&Fede.