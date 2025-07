Go 2025, è boom di turisti: + 30% tra Gorizia e Nova Gorica rispetto al 2024

GUARDA IL VIDEO Un primo semestre da record. E’ quello che hanno messo in archivio Gorizia e Nova Gorica sotto il profilo turistico grazie alla ribalta della Capitale europea della Cultura, che ha portato picchi di aumento del 30% rispetto all’anno scorso, con continui sold-out agli eventi proposti e grande interesse per i prodotti commerciali collegati. A fornire il quadro è l’organizzazione di Go 2025 con la direttrice Mija Lorbek che evidenzia: «Il programma entusiasma anche i turisti: abbiamo registrato 120.000 visitatori a 508 eventi. I grandi appuntamenti attraggono da 5.000 a 50.000 persone, e nei weekend si svolgono fino a 80 manifestazioni».

Altri numeri evidenziano il boom delle presenze turistiche sul territorio: se il dato medio da inizio febbraio è di un +17% di arrivi, quello più significativo riguarda i mesi più interessati dai flussi, ossia maggio e giugno, quando ci si è attestati rispettivamente sul +29,9% e sul +29,5%, con pernottamenti saliti del 33% a maggio e del 30% a giugno. Grande traino in questo è stato dato dalle iniziative di livello mondiale proposte in questo periodo dell’anno, arrivo della tappa del Giro d’Italia lo scorso 24 maggio su tutte. Tanti i turisti arrivati da ogni angolo del mondo, ma forte è l’incremento soprattutto del turismo interno italiano, con un +68% di visitatori arrivati dalla Lombardia ed un+51% dall’Umbria.