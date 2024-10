Go 2025 protagonista alla Frankfurter Buchmesse

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Capitale europea della Cultura 2025 Nova Gorica-Gorizia sarà protagonista domenica 20 ottobre alla giornata conclusiva della Fiera del Libro di Francoforte con un convegno alle 10 nell’Arena del Padiglione italiano al quale parteciperanno il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna e il vicepresidente della Regione Mario Anzil che dialogheranno sul tema “Vicini di casa, vicini di cultura”. E’ un’edizione, quella del 2024 fella Frankfurter Buchmesse, che vede l’Italia Ospite d’Onore: Go 2025 rappresenta un laboratorio ed un esempio per l’Europa del futuro.

Fulcro di Go 2025 sarà piazza Transalpina, riprodotta virtualmente alla Fiera di Francoforte per far vivere da vicino l’atmosfera transfrontaliera della capitale europea della cultura che verrà inaugurata tra poco più di 100 giorni, l’8 febbraio prossimo. Presente in Germania a supportare Go 2025 anche Mauro Mazza, Commissario straordinario del Governo per la Fiera del Libro di Francoforte 2024.

A testimonianza della ricca storia comune di Gorizia e Nova Gorica, sarà proprio un evento che rimanda al passato – la necessità di disinnescare una bomba della Seconda guerra mondiale trovata sui binari della stazione della Transalpina – ad impedire al sindaco della città slovena Samo Turel di partecipare domenica alla conferenza a Francoforte, per seguire da vicino le operazioni di bonifica dell’ordigno bellico.