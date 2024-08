Go 2025 sul palcoscenico olimpico e intanto Nova Gorica si unisce a Saint Denis nel segno dei Borboni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Go 2025 protagonista all’Olimpiade di Parigi a sei mesi esatti dal via della Capitale europea della Cultura. Casa Slovenia, la sede a cinque cerchi della delegazione sportiva di Lubiana, ha ospitato infatti un evento promosso dal Ministero della Cultura sloveno con il Comune di Nova Gorica ed il GECT in cui sport, cultura e danza si sono uniti attraverso il filo rosso della breakdance, entrata ufficialmente nei Giochi come ‘breaking olimpica’, Non solo: Nova Gorica ed il Comune di Saint-Denis, situato a pochi chilometri da Parigi, hanno suggellato una sorta di gemellaggio basato sul fatto che entrambe le realtà ospitino i resti di membri della casata dei Borboni. Al monastero della Castagnevizza, infatti, riposa Carlo X, ultimo re di Francia.

La Direttrice del Gect Romina Kocina conferma come «anche lo sport e la sua cultura saranno fra i topics dell’anno della Capitale europea per questo siamo felici di aver potuto presentare il progetto GO!2025 nella sede più iconica, le Olimpiadi di Parigi».