Go 2025, potenziati i trasporti pubblici in vista dell’inaugurazione

Saranno 700 gli eventi di Go 2025 lungo tutto l'anno della Capitale europea della Cultura, 400 dei quali in Friuli Venezia Giulia ed i restanti in Slovenia. E' uno dei dati emersi oggi nel corso dell'ultimo dei dodici tavoli di coordinamento svolti dai rappresentanti degli enti coinvolti nell'organizzazione del grande evento al via il prossimo 8 febbraio. Tra i temi discussi anche i dettagli relativi ai trasporti: dalla data d'inaugurazione ogni sabato e domenica ci saranno due treni in più da Venezia verso Gorizia e Nova Gorica, che potenzieranno i collegamenti tra loro anche tramite autobus elettrici. Ma all'orizzonte per i prossimi mesi è emersa anche una novità importante:

BARBARA ZILLI

Dopo la conclusione dei lavori in Transalpina, intanto, domani sarà la data della consegna al Comune del nuovo piazzale della stazione ferroviaria di Gorizia. La sfilata inaugurale di Go 2025 partirà proprio a pochi metri di distanza, dal Corso: in quell’occasione non sarà mai interdetta la circolazione viaria sulla rotonda tra il viale e la stazione stessa.