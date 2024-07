GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Go 2025 sbarca alle Olimpiadi di Parigi. Lo farà con una tavola rotonda che promuoverà la Capitale europea della cultura 2025 il prossimo 8 agosto a Casa Slovenia, la base della squadra d’oltreconfine che parteciperà alla prossima rassegna a cinque cerchi in programma nella capitale francese. L’iniziativa, alla quale presenzierà il ministro della cultura sloveno Asta Vrecko, sarà l’occasione per una sorta di gemellaggio tra Nova Gorica e Saint Denis, sobborgo di Parigi: in comune le due realtà infatti hanno il fatto che ospitino i resti dei Borboni, che se nella maggior parte dei casi riposano in terra di Francia, in un caso, quello dell’ultimo re francese di questa casata Carlo X, vede il monastero della Kostanjevica, situato poco oltre il confine goriziano, come sua tomba visto che il regnante spirò in esilio proprio nelle nostre zone. Nell’occasione ci sarà anche una firma tra i sindaci di Nova Gorica e Saint Denis per sottolineare l’impegno per la conservazione del patrimonio culturale che li accomuna.