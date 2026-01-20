Go2025 come esempio di pace al Consiglio d’Europa

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Go2025 come esempio internazionale di pace e unione. E’ questo lo spirito con cui i sindaci di Gorizia e Nova Gorica, Rodolfo Ziberna e Samo Turel, sono stati invitati a parlare dinanzi al Consiglio d’Europa il prossimo 28 gennaio a Strasburgo. I due primi cittadini racconteranno come le loro città abbiano vissuto l’esperienza della Capitale europea della Cultura, e come essa possa essere ispirazione di armonia e amicizia per altri luoghi non solo d’Europa. Assieme a loro presenzieranno alla discussione anche la direttrice di Go2025 Mija Lorbek e quella del Gect Go Romina Kocina.

La trasferta della delegazione transfrontaliera goriziana prevede anche, sempre nella stessa giornata, l’inaugurazione di una mostra dedicata all’esperienza di Go2025.