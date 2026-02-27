Go2025 ed immigrazione tra i temi di Fratelli d’Italia a Gorizia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “L’Italia in Europa, l’Europa nei territori”. Questo il titolo della tavola rotonda organizzata nella sala storica dell’Ugg a Gorizia da Fratelli d’Italia: al centro del dibattito, moderato dal giornalista Rossano Cattivello, politiche, opportunità e responsabilità comuni su temi come immigrazione, imprese e giustizia. A relazionare sono stati l’eurodeputato Alessandro Ciriani e i senatori Salvatore Sallemi e Francesca Tubetti, che ha aperto il proprio intervento parlando dell’esperienza di Go2025, definita un’occasione di ripartenza per il territorio, soffermandosi poi sulle politiche del governo Meloni e sul lavoro fatto dalla stessa senatrice in materia economica.

Il ruolo dell’Europa è stato centrale nel corso dell’incontro.