Go 2025, partiti i lavori tra piazza e stazione della Transalpina

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono iniziati i lavori di riqualificazione nell’area della Transalpina, dove giovedì partirà ufficialmente il count-down in vista della capitale europea della cultura 2025. Sul lato sloveno ad essere inaugurato è stato il cantiere interno alla stazione ferroviaria: ad essere ammodernati saranno i binari e alcune strutture del sito, in pieno accordo tra Stato, ente ferroviario locale e Gect. Sul lato italiano, invece, le ruspe hanno iniziato gli scavi necessari ad assicurare che non ci siano residuati bellici nell’area, dato il ritrovamento nella scorsa estate di una bomba risalente alla Seconda guerra mondiale in Slovenia a pochi passi dal piazzale.

“Si tratta di lavori preparatori al successivo cantiere vero e proprio” fanno sapere dal Comune di Gorizia. Piazza Transalpina sarà protagonista in ogni caso, giovedì alle 10, dell’avvio del conto alla rovescia verso il taglio del nastro della capitale europea della cultura, ad un anno esatto dall’8 febbraio 2025, data scelta per il via ufficiale dello storico appuntamento che vedrà protagoniste congiunte Nova Gorica e Gorizia.