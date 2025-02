Go!2025, un weekend da 50 mila presenze

GUARDA IL VIDEO. Una fiumana di gente difficile da quantificare, sebbene da Nova Gorica si stima siano state almeno 50 mila le persone che hanno riempito le strade e le piazze della Capitale europea della Cultura in occasione del weekend inaugurale. Ciò che è certo è il successo di pubblico presente sin dal mattino dell’8 febbraio lungo le vie non solo della città slovena, ma anche se non soprattutto della stessa Gorizia invasa pacificamente da un popolo festoso e sorridente sin dall’avvio del corteo culminato in piazza Vittoria. E proprio la gioia della gente è ciò che è rimasto nel cuore del sindaco Rodolfo Ziberna. L’auspicio per il primo cittadino è che l’atmosfera respirata nello scorso fine settimana possa restare sempre viva.