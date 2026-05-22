Goi-Pantanali, l’omaggio del mondo alpino ai Caduti del 6 maggio

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Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

La testimonianza dell’alpino Guerrino De Marchi, sopravvissuto per miracolo al sisma che costò la vita a 29 penne nere di stanza tra gli edifici del gruppo Udine e del gruppo Conegliano la sera del 6 maggio 1976, racconta i drammatici momenti della scossa che travolse anche la caserma Goi-Pantanali di Gemona.

Diverse le autorità militari presenti alla commemorazione dei 29 Caduti alpini, dei tre soldati di altri corpi deceduti sotto le macerie del Cinema Sociale e del capitano canadese precipitato col suo elicottero durante le operazioni di soccorso alla popolazione.

Non poteva mancare alla cerimonia il presidente nazionale dell’Ana Sebastiano Favero.

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