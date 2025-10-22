  • Aiello del Friuli
mercoledì 22 Ottobre 2025
Gonars, ultimatum del sindaco a e-distribuzione: “Soluzioni o partono le cause”

Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

“Entro sette giorni trovino la soluzione alle continue microinterruzioni di corrente elettrica oppure partiranno azioni legali collettive per il risarcimento dei danni”. E’ l’ultimatum, scritto nero su bianco, del sindaco di Gonars Ivan Boemo all’indirizzo di E-Distribuzione, che rifornisce le utenze del comune della Bassa di energia elettrica.
Oggi Boemo ha inviato una diffida all’azienda con la quale chiede che i tecnici individuino e rimuovano a stretto giro di posta la causa dei disservizi che si verificano dal oltre sei mesi sul territorio comunale. In caso contrario il Comune promuoverà le cause assieme alle istituzioni interessate, vale a dire Regione e Comuni contermini, e ai cittadini.
“Sono – spiega Boemo – interruzioni di corrente della durata di 1 o 2 secondi che fanno saltare gli elettrodomestici e che costringono le aziende a dotarsi di gruppi di continuità affinché non si blocchino i macchinari, con il rischio di rottura delle attrezzature, cosa già successa”.
Il 7 ottobre il Comune ha incontrato i rappresentanti del fornitore. “Loro pensavano – prosegue Boemo – che si trattasse di un guasto dovuto al maltempo, ma così non è. La società si era formalmente impegnata a monitorare la rete e a trovare le cause del problema, ma non abbiamo avuto risposta”.
Una situazione, sottolinea il sindaco, non più accettabile. “Mentre i costi fissi a carico degli utenti aumentano di anno in anno – aggiunge – i servizi offerti peggiorano. Questo non è più tollerabile: i cittadini e le imprese meritano un servizio affidabile, proporzionato ai costi che sostengono”.
Il Comune ha chiesto un nuovo incontro per martedì prossimo. “In quella data la società ci dia la soluzione al problema, anche se non sarà immediata. Siamo disposti ad aspettare, basta che la trovino”, conclude il primo cittadino.

