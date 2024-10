Gorizia, nel 2025 obiettivo 100 mila visitatori in castello grazie a multimedialità e realtà virtuale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il castello di Gorizia punta a tagliare il traguardo dei 100 mila visitatori nell’anno di Go 2025. E’ l’obiettivo che pone l’assessore alla cultura Fabrizio Oreti ad ormai cento giorni dall’inaugurazione, il prossimo 8 febbraio, dell’atteso evento che unirà Gorizia e Nova Gorica in una vetrina internazionale. Oreti inoltre evidenzia come la Capitale europea della cultura…

E per garantire al visitatore una miglior fruizione possibile del castello stesso, verrà implementata ulteriormente la multimedialità, a partire dalla sala degli antichi strumenti musicali, una delle aree-gioiello del maniero.

E tra poche settimane sarà possibile vivere attraverso la realtà virtuale in maniera ancor più approfondita la storia del castello.