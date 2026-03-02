Gorizia, 84 donne in due mesi al Centro Antiviolenza Sos Rosa

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO.

ll dato fornito dall’associazione Sos Rosa racconta dell’impegno della realtà goriziana nella lotta alla violenza di genere. Ed in quest’ottica rientrano anche i due eventi organizzati a Gorizia in collaborazione col Comune in occasione della Festa della Donna: il primo si svolgerà il 6 marzo alle 19 al Trgovski Dom di corso Verdi, dove sarà presentato il romanzo “L’invenzione di Eva” di Alessandro Barbaglia, opera dedicata alla figura di Hedy Lamarr, attrice simbolo di Hollywood ma anche mente geniale.

Il 10 marzo alle 20.30 sarà messo in scena al Kulturni Dom “A proposito di donne… storie di donne che hanno qualcosa da raccontare”, spettacolo scritto e diretto da Mauro Monni, in cui le protagoniste sono figure femminili capaci di lasciare un segno indelebile nella storia.