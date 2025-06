Gorizia: a 10 anni tenta di rianimare il papà, ma l’uomo muore

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A 10 anni vede il papà accasciarsi per un grave malore, chiama i soccorsi con il cellulare del padre e, guidato telefonicamente, gli pratica il massaggio cardiaco. Ma, nonostante gli sforzi disperati, l’uomo si spegne tra le sue braccia. E’ accaduto oggi, intorno alle 11.30, a Gorizia, lungo il sentiero in salita che conduce al monumento del Monte Calvario.

Il bimbo e il papà, di 49 anni – militare, originario della Sardegna e in servizio nel reparto Cavalleggeri di Treviso, di stanza a Gorizia – stavano facendo un’escursione quando l’uomo ha improvvisamente perso i sensi. Il piccolo ha chiamato il 112 e si è messo in contatto con la centrale unica del soccorso del Friuli Venezia Giulia.

“Abbiamo assistito, da remoto, a un gesto straordinario – ha fatto sapere Giulio Trillò, direttore della Struttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria Fvg. Il bambino, dopo aver attivato, con estrema tempestività, i soccorsi, si è prestato, nonostante la situazione emotiva drammatica che stava vivendo, a garantire al papà l’assistenza più adeguata possibile. Guidato dai nostri specialisti, ha sottoposto il genitore alle migliori manovre praticabili, come accertato anche dal rianimatore che lo ha poi raggiunto sul posto. E’ giusto che sappia che nessuna persona avrebbe potuto fare di più di quanto è stato in grado di eseguire lui, per cercare di salvare il genitore. Tutto il nostro staff ha seguito, con commozione, l’audio dell’intera fase dell’emergenza”.

I soccorritori, che non hanno potuto fare nulla per il papà, si sono presi cura del piccolo e lo hanno accompagnato a casa dalla mamma, nel frattempo informata della tragedia