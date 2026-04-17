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Prevista anche l'istituzione di summer school che portino presenza stabile di studenti in estate

Gorizia, al polo universitario centro-studi sulla Guerra Fredda

Il progetto vede uniti Comune e Atenei di Udine e Trieste
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Rendere Gorizia un polo universitario di approfondimento e divulgazione sulla Guerra Fredda. E’ l’obiettivo a cui puntano Comune e Atenei di Udine e Trieste. La volontà è quella di rafforzare l’offerta con l’avvio di nuovi percorsi in sintonia con la vocazione europea della città. Saranno attivate anche delle summer school e altre iniziative capaci di portare una presenza stabile di studenti anche durante l’estate, rendendo il capoluogo isontino ancora più attrattivo sotto il profilo accademico e culturale. L’intento comune è stato sancito nel corso di un incontro tra il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, il vice sindaco con delega alle Politiche universitarie, Chiara Gatta, la rettrice dell’Università di Trieste, Donata Vianelli, e il rettore dell’Università di Udine, Angelo Montanari. Al tavolo erano presenti anche i delegati di sede.

L’istituzione di un centro studi dedicato alla Guerra Fredda, argomento particolarmente significativo per il territorio, è stato al centro del confronto: il progetto vuole rappresentare un particolare elemento distintivo, capace di unire ricerca, divulgazione e valorizzazione della memoria storica.

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