Gorizia, ammonito italiano per violenza domestica

Il Questore di Gorizia Luigi di Ruscio ha emesso un provvedimento di ammonimento per violenza domestica nei confronti di un cittadino italiano residente a Gorizia. L’uomo si sarebbe reso responsabile di lesioni personali a danno della convivente. L’uomo, che già in passato era stato segnalato per reati contro il patrimonio e la famiglia, rischia anche la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi con provvedimento che potrà essere emesso dalla locale Prefettura. Il Questore, su segnalazione dei Carabinieri di Gradisca d’Isonzo, ha inoltre emesso un avviso orale nei confronti di un altro cittadino italiano di Romans d’Isonzo dedito alla commissione di reati in materia di sostanze stupefacenti e già segnalato in passato per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.