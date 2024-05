Gorizia, anziana truffata per 20 mila euro con la scusa di un finto incidente stradale al figlio

Viene raggirata per complessivi 20 mila euro nel giorno del suo 82esimo compleanno ma il suo presunto truffatore viene individuato e arrestato in provincia di Napoli, dove è stato fermato con il bottino ancora addosso. La vittima è un’anziana di Gorizia, avvicinata dal presunto malvivente con il classico metodo della “finta cauzione” per far evitare il carcere al figlio coinvolto in un sinistro stradale che non si era però mai verificato. Un complice al telefono si era manifestato come sedicente “maresciallo dei Carabinieri”, convincendo la donna a consegnare quanto in suo possesso al presunto truffatore recatosi poco dopo alla porta di casa: oltre 11.000 euro in contanti – i risparmi di una vita – 600 euro di pensione appena ritirata, nonché monili in oro e pietre preziose, per un valore complessivo appunto di circa 20.000 euro.

Appena accortasi di essere stata vittima di un raggiro, la signora ha immediatamente contattato i Carabinieri della Compagnia di Gorizia che hanno rintracciato il presunto responsabile, un 40enne originario del Napoletano, a bordo di un treno sul quale stava facendo rientro nella sua città di provenienza. Giunto a destinazione, a Casalnuovo di Napoli, ha trovato ad attenderlo i Carabinieri della locale Tenenza che lo hanno trovato in possesso del denaro contante e dei numerosi gioielli, riconosciuti dalla vittima. L’indagato si trova ora agli arresti domiciliari. GUARDA IL VIDEO