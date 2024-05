Gorizia, coppia di anziani truffata per 10 mila euro

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un 22enne di Napoli è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Gorizia come presunto responsabile di una truffa del valore di quasi 10 mila euro ai danni di una coppia di anziani residenti nel centro del capoluogo isontino.

La tecnica è sempre la stessa di altre operazioni illecite simili: i malcapitati sarebbero stati contattati con la falsa scusa di un incidente occorso ad un proprio caro. Il presunto truffatore è stato individuato perché già in precedenza controllato dalla Polizia: pedinato, è stato visto entrare in un edificio dal quale è uscito avendo addosso oltre 150 grammi di monili in oro per un valore ricompreso tra i 7.000 ed i 10.000 euro. L’uomo avrebbe preso di mira una coppia di anziani residenti nell’edificio dal quale era stato visto uscire: i due gli avrebbero consegnato i monili in quanto precedentemente convinti, da un interlocutore telefonico, a versarli per ottenere la liberazione del proprio figlio, a seguito di un arresto in realtà mai avvenuto.

Tutta la refurtiva recuperata è stata riconsegnata all’ignara coppia di anziani. Si tratta del secondo episodio a danno di anziani emerso nel giro di 24 ore nel capoluogo isontino dopo la notizia del fermo di un altro presunto truffatore originario sempre del Napoletano che avrebbe raggirato un’82enne nel giorno del suo compleanno per complessivi 20 mila euro. La Questura di Gorizia raccomanda quindi di interrompere la comunicazione se si riceve una telefonata in cui vengono richieste somme di denaro e di contattare immediatamente le forze dell’ordine.