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Si trova nella centrale via Manzoni e ha a disposizione 225 stalli, di cui utilizzabili al momento 112

Gorizia: aperto nuovo multipiano, per ora si parcheggia gratis

L'intervento ha avuto un costo di circa 4 milioni di euro
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Gorizia ha una nuova area-posteggi in pieno centro. Il multipiano di via Manzoni, dopo una gestazione durata un paio di anni, è stato infatti aperto all’utenza questa mattina alla presenza del sindaco Rodolfo Ziberna e dell’assessore ai lavori pubblici Sarah Filisetti. La struttura mette a disposizione 225 posti-auto: per i primi mesi saranno usufruibili solo i 112 stalli del primo piano, momentaneamente in forma gratuita. Al piano terra infatti i lavori devono ancora concludersi. Una volta a regime, l’intero sito sarà utilizzabile a pagamento.

E’ di Buttrio la prima utente ad aver utilizzato il nuovo multipiano.

Nei programmi del Comune una volta ultimati i lavori c’è la volontà di realizzare anche una segnaletica automatizzata che indichi quanti posti-auto liberi ci siano nel multipiano.

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