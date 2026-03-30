Gorizia: aperto nuovo multipiano, per ora si parcheggia gratis

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Gorizia ha una nuova area-posteggi in pieno centro. Il multipiano di via Manzoni, dopo una gestazione durata un paio di anni, è stato infatti aperto all’utenza questa mattina alla presenza del sindaco Rodolfo Ziberna e dell’assessore ai lavori pubblici Sarah Filisetti. La struttura mette a disposizione 225 posti-auto: per i primi mesi saranno usufruibili solo i 112 stalli del primo piano, momentaneamente in forma gratuita. Al piano terra infatti i lavori devono ancora concludersi. Una volta a regime, l’intero sito sarà utilizzabile a pagamento.

E’ di Buttrio la prima utente ad aver utilizzato il nuovo multipiano.

Nei programmi del Comune una volta ultimati i lavori c’è la volontà di realizzare anche una segnaletica automatizzata che indichi quanti posti-auto liberi ci siano nel multipiano.