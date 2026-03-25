Gorizia: arrestato passeur al valico di San Pietro

Proseguono senza sosta i controlli della polizia di frontiera al valico di San Pietro a Gorizia. L’ultima operazione ha portato all’arresto di un cittadino rumeno, intercettato il 2 marzo mentre tentava di introdurre illegalmente in Italia quattro cittadini turchi.

I passeggeri, privi di documenti validi, hanno subito manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale, mentre l’autista è stato trasferito nel carcere isontino con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Sul suo profilo social X, il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha condiviso la notizia con un post, apostrofando l’uomo arrestato al valico di San Pietro come “trafficante di esseri umani”.

Gli agenti, nell’ultima settimana, hanno inoltre rintracciato e arrestato altri tre cittadini rumeni colpiti da ordini di carcerazione emessi dalle Procure di Trieste, Milano e Mantova. I tre dovranno scontare pene detentive variabili tra i 4 e gli 8 mesi.