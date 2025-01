Gorizia, Babbo Natale in carcere regala serenità ai reclusi e ai loro figli

Un momento di serenità per genitori e bambini capace di allietare una condizione quotidiana non semplice. E’ quello vissuto nei giorni scorsi dai detenuti della Casa Circondariale di Gorizia e dai loro figli grazie alla festa organizzata nella struttura di via Barzellini durante la quale il momento clou è stato quello in cui Babbo Natale ha elargito doni e giocattoli – grazie alla collaborazione dell’Emporio dell’Infanzia della Caritas goriziana – ai piccoli e alle loro famiglie, ma grande successo ha riscosso anche il truccabimbi natalizio offerto dalle volontarie. Nel cortile interno dell’Istituto, nei gazebo allestiti dalla Croce Rossa di Gorizia e Palmanova, sono stati accolti una decina di bambini e ragazzi, accompagnati dalle loro madri o nonne, che hanno potuto così vivere delle ore di serenità assieme ai padri reclusi. C’è stato anche chi – tra i minori presenti – ha avuto la possibilità di incontrare il proprio papà per la prima volta da quando si trova incarcerato.

L’iniziativa si è svolta in coordinamento tra Massimo Bressan della Conferenza Regionale Volontariato e Giustizia del FVG, Croce Rossa e “Associazione Insieme si può” ed è stata resa possibile dalla Direttrice dell’istituto penitenziario Caterina Leva, dalla funzionaria dell’Area Giuridico Pedagogica Margherita Venturoli e dal lavoro degli agenti di Polizia Penitenziaria.