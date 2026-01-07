  • Aiello del Friuli
Gorizia, boom di presenze per Go!2025, ma reati in calo

Positivo il bilancio sull'attività di polizia nel 2025 tracciato dal Questore Luigi Di Ruscio
Redazione
Autore: Redazione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nonostante gli eventi legati a Go!2025 abbiano quintuplicato le presenze sul territorio, nella provincia di Gorizia i reati tra fine 2024 e fine 2025 sono diminuiti del 5%. E’ uno dei dati evidenziati dal questore di Gorizia Luigi Di Ruscio, nel tracciare il bilancio dell’anno appena concluso. Un 2025 che ha richiesto un particolare impegno da parte delle forze di polizia proprio per le cerimonie e gli eventi legati alla capitale europea della cultura, compreso il passaggio del Giro d’Italia.

In particolare sono stati effettuati 2.734 servizi di ordine pubblico, che hanno visto impegnati oltre 56mila uomini. Più di 6.200 le richieste di intervento arrivate attraverso il nue 112: 61mila le persone identificate, 42mila i veicoli controllati.

L’attività di polizia di frontiera si è intensificata con la sospensione del trattato di Schengen: 603mila le persone identificate, 50 quelle arrestate. Più di 1500 i respingimenti alla frontiera.

Quanto alle misure di prevenzione, si contano 40 ammonimenti per atti persecutori e violenza domestica.

La polizia stradale ha rilevato oltre 5.600 violazioni al codice della strada e ritirato 292 patenti.

La postale, infine, ha ricevuto 117 denunce di reati informatici e riscontrato truffe online per 80mila euro.

