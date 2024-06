Gorizia, boom di turisti stranieri nel 2023

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Boom turistico a Gorizia tra 2023 e inizio 2024, con la capitale europea della cultura a fare da probabile traino soprattutto per quanto riguarda le presenze straniere, cresciute in un anno del 25%. Sono molto positivi i dati forniti da Promoturismo Fvg riguardati gli afflussi nel capoluogo isontino: nel 2023 gli arrivi sono saliti del 12.8% rispetto all’anno precedente, con un una significativa crescita come detto soprattutto di turisti provenienti dall’estero. Il trend è proseguito anche nei primi tre mesi del 2024 quando l’impennata è stata addirittura del +36.3% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. “Il nostro obiettivo – commenta il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna – non è assolutamente solo quello di assicurare il pieno di turisti il prossimo anno bensì quello di creare le condizioni per assicurare anche ben oltre il 2025 un flusso turistico importante in città che possa tradursi in ricchezza per l’intero territorio”.