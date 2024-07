Gorizia fa i conti coi tanti cantieri aperti in vista di Go 2025

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’area della stazione ferroviaria, il parcheggio di via Manzoni, i lavori tra via Trieste e l’innesto con lo svincolo autostradale. E ancora: parco del municipio, via Boccaccio, piazzale della Casa Rossa. Sono solo alcuni dei luoghi a Gorizia dove in questi mesi si stanno svolgendo interventi di riqualificazione in vista di Go 2025. Tanti cantieri, ma anche, come nel caso di via Trieste, disagi per chi circola. Quando finiranno i lavori? Lo abbiamo chiesto al sindaco Rodolfo Ziberna.