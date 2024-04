Gorizia, un evento in carcere riavvicina i detenuti ai propri figli

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un’occasione per far rivedere ai piccoli figli dei detenuti i propri padri rinchiusi nella Casa Circondariale di Gorizia. E’ la festa di Primavera, organizzata al Carcere del capoluogo isontino grazie a tutta una serie di realtà del volontariato locale e con la collaborazione della direzione e dei funzionari dell’istituto di via Barzellini.

Nel cortile interno dell’Istituto, addobbato a festa per l’occasione, il Mago Mark ha intrattenuto le famiglie nell’animazione e con i suoi giochi di prestigio, che hanno incantato grandi e piccoli.

“Una mattinata – spiega Massimo Bressan della Conferenza Regionale Volontariato e Giustizia del Fvg – trascorsa all’insegna della gioia, in particolare per chi ha avuto l’opportunità di rivedere il padre per la prima volta da quando si trova ristretto in carcere”.

Lo stesso Bressan poi racconta dei momenti difficili in cui le stesse famiglie si sono dovute nuovamente dividere al termine dell’evento, e che non hanno lasciato indifferenti i volontari presenti ma neanche gli operatori del carcere, seppure non nuovi dal vivere situazioni simili.

Un bambino sorridente, con la mano protesa verso il padre per un gesto di saluto, è riuscito a spezzare l’emozione di tutti con un rassicurante “Non piangere, papà!”.

Con questa iniziativa, si rinnova anche quest’anno la volontà dell’Istituto di Gorizia e dei volontari, di creare momenti di socializzazione tra genitori e figli, che superino le barriere istituzionali legate ai colloqui settimanali nei quali l’intimità tra genitore e figli è necessariamente condizionata dalla presenza di altri detenuti impegnati nei colloqui con i loro familiari.