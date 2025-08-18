  • Aiello del Friuli
  • L’incrocio dei trapianti, storia d’amore e sanità
lunedì 18 Agosto 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Gorizia, centinaia di persone ai funerali dell’ex calciatore di serie A...
Ristorante di Grado sottoposto a sequestro dalla Polizia giudiziaria
Aggredisce medico ed infermieri al pronto soccorso: arrestato
Da Tualis, nel segno di Pierluigi Di Piazza, invito alla responsabilità...
Somministrava alcolici a minori, chiuso locale a Monfalcone
Coinquilini in trasferta a Lignano con chili di hashish, marijuana e...
Nuova viabilità a Clauzetto entro il 2027, a Frisanco nuovo ponte...
Maltempo e grandine funestano Udine e Pozzuolo del Friuli
Udinese, stasera l’esordio in Coppa Italia
West Nile, due casi a Riviganno Teor: anziani in buone condizioni
Cronaca
Presenti tanti ragazzi da lui allevati nei settori giovanili di Audax Sanrocchese e Mossa

Gorizia, centinaia di persone ai funerali dell'ex calciatore di serie A Omizzolo

Nell'omelia ricordato come abbia "aperto le mani e il cuore agli altri, soprattutto verso i giovani"
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

Chiesa del Sacro Cuore piena questa mattina a Gorizia per l'ultimo saluto all'ex calciatore di serie A ed ex allenatore di Audax Sanrocchese e Mossa Gabriele Omizzolo, scomparso nei giorni scorsi all'età di 75 anni. A rendergli omaggio – oltre ai famigliari – c'erano anche tanti ragazzi di tutte le età da lui allevati nei settori giovanili in cui ha lavorato, c'erano diversi suoi colleghi allenatori, c'era chi con lui ha condiviso la passione di una vita, quella per il calcio, che lo ha portato a vestire le maglie del Varese in serie A e del Novara in B. Nell'omelia, è stato evidenziato come Omizzolo "generosamente ha aperto le mani e il cuore agli altri, soprattutto verso i giovani che andava incontrando trasmettendo loro i valori del rispettarsi e del costruire qualcosa assieme".

Potrebbe interessarti anche

Un Quaderno Sospeso nel Goriziano per i bambini meno fortunati

Interrogazione del Pd in Consiglio regionale sull’inquinamento transfrontaliero

Camminata contro i femminicidi a Gorizia nel ricordo di Romina Ponzalli

Fumata bianca: l’Utic resterà sia a Gorizia che a Monfalcone

Festeggiati ad Oslavia i 109 anni di Gorizia italiana

Festival del Folklore, cinque giorni di eventi: la novità è la sfilata di sabato

