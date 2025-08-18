Gorizia, centinaia di persone ai funerali dell’ex calciatore di serie A Omizzolo

Chiesa del Sacro Cuore piena questa mattina a Gorizia per l’ultimo saluto all’ex calciatore di serie A ed ex allenatore di Audax Sanrocchese e Mossa Gabriele Omizzolo, scomparso nei giorni scorsi all’età di 75 anni. A rendergli omaggio – oltre ai famigliari – c’erano anche tanti ragazzi di tutte le età da lui allevati nei settori giovanili in cui ha lavorato, c’erano diversi suoi colleghi allenatori, c’era chi con lui ha condiviso la passione di una vita, quella per il calcio, che lo ha portato a vestire le maglie del Varese in serie A e del Novara in B. Nell’omelia, è stato evidenziato come Omizzolo “generosamente ha aperto le mani e il cuore agli altri, soprattutto verso i giovani che andava incontrando trasmettendo loro i valori del rispettarsi e del costruire qualcosa assieme”.