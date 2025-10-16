Gorizia cerca un albero di Natale autoctono per rispettare l’ambiente

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Albero di Natale cercasi all’interno del perimetro municipale per il Comune di Gorizia. In vista delle festività di fine anno infatti l’amministrazione Ziberna lancia infatti un vero e proprio appello “green” alla popolazione, affinché metta a disposizione dell’ente pubblico una pianta destinata ad essere comunque abbattuta. L’albero andrebbe così a far bella mostra di sé in piazza Vittoria nel periodo natalizio.

Sarà l’amministrazione a provvedere a proprie spese al taglio e al successivo trasporto dell’abete da ospitare nel salotto cittadino di fronte alla Prefettura. “Sin dal mio insediamento ho voluto introdurre questo nuovo approccio più sostenibile ed etico – spiega l’iniziativa l’assessore all’ambiente Francesco Del Sordi – che peraltro ha trovato sempre un altissimo gradimento”.

L’albero di Natale che accompagnerà il periodo delle feste nel cuore del centro storico cittadino dovrà avere dei requisiti ben definiti: dovrà essere un abete rosso o eventualmente bianco, non altre tipologie di conifere. È richiesto inoltre che la pianta abbia un’altezza di circa 18-20 metri.

Chi volesse candidare un albero del proprio cortile può contattare l’ufficio comunale Servizio tutela dell’ambiente telefonicamente o alla mail [email protected].