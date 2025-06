Gorizia, cittadinanza onoraria a Mussolini: esposto al Tar per la revoca

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Un atto in difesa della Costituzione repubblicana e della dignità dei cittadini goriziani”. L’associazione Agorè descrive così il ricorso che ha presentato al Tar per la revoca a Gorizia della cittadinanza onoraria a Mussolini. Una presa di posizione forte che nasce dopo il no della maggioranza consigliare nello scorso novembre alla proposta della consigliera di minoranza Eleonora Sartori di togliere il titolo al capo del Fascismo. Da allora si sono svolte in città diverse manifestazioni per chiedere all’amministrazione Ziberna di revocare la cittadinanza al dittatore, senza però ottenere l’obiettivo. Ora quindi l’associazione Agorè, supportata da un pool di legali, ha deciso di fare un passo ulteriore.

Secondo i proponenti il ricorso, “il mantenimento del legame onorifico con Mussolini danneggia l’onorabilità del Comune di Gorizia e dunque dei suoi cittadini a livello nazionale ed europeo, specialmente in vista del ruolo di Capitale europea della Cultura 2025”.