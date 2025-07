Gorizia, controlli su provvigioni: Finanza scopre imposte evase per 400mila euro

Controlli specifici svolti su alcune operazioni di intermediazione con i Paesi dell’Est Europa hanno portato la Guardia di Finanza di Gorizia a segnalare costi indeducibili per 800mila euro e imposte evase per 400mila.

Le verifiche sulle provvigioni sono partite a seguito di alcune criticità individuate sulle giustificazioni delle prestazioni ricevute. In particolare i controlli hanno interessato una società con sede in Monfalcone, che aveva dichiarato di avere rapporti professionali con due società di nazionalità rispettivamente croata e bosniaca, retribuiti attraverso la corresponsione di provvigioni. Gli approfondimenti svolti hanno evidenziato come la società nazionale non sia stata in grado di documentare e chiarire la tipologia concreta delle prestazioni ricevute, in modo tale da giustificare il compenso versato. Costi che hanno consentito alla società stessa di abbattere il reddito imponibile dichiarato e ridurre il debito IVA.