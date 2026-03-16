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Verranno messi a disposizione 1200 nuovi posti di lavoro

Gorizia, dal 2032 nuova azienda costruirà aerei antincendio

Investimenti per 90 milioni di euro, il sito produttivo sarà nell'area dell'aeroporto Duca d'Aosta
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

Un investimento da 90 milioni di euro per un sito produttivo intenzionato a restare sul territorio per almeno 75 anni, come dichiarato nella conferenza stampa di presentazione dal Ceo Renato Sacchetti. E’ quello svolto dall’azienda 19-01 Holding, che dal 2032 realizzerà l’aereo anfibio antincendio di ultima generazione WF-X insediandosi a Gorizia su circa 10 ettari dell’area dell’aeroporto Duca d’Aosta, garantendo così occupazione per 1200 nuovi lavoratori. Il mezzo è tra quelli all’avanguardia nello spegnimento degli incendi.

Il Ceo Sacchetti ha evidenziato l’importanza dell’investimento: “Il progetto su Gorizia è partito due anni fa, il 13 agosto scorso sono stato convocato dal governo per parlarne. Ogni anno nel mondo brucia a causa degli incendi una superficie pari a 13.5 volte l’Italia, con notevoli costi in termini di salute e Co2. I nostri velivoli valutano tramite Intelligenza Artificiale le migliori strategie d’intervento”.

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