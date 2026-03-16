Gorizia, dal 2032 nuova azienda costruirà aerei antincendio

Un investimento da 90 milioni di euro per un sito produttivo intenzionato a restare sul territorio per almeno 75 anni, come dichiarato nella conferenza stampa di presentazione dal Ceo Renato Sacchetti. E’ quello svolto dall’azienda 19-01 Holding, che dal 2032 realizzerà l’aereo anfibio antincendio di ultima generazione WF-X insediandosi a Gorizia su circa 10 ettari dell’area dell’aeroporto Duca d’Aosta, garantendo così occupazione per 1200 nuovi lavoratori. Il mezzo è tra quelli all’avanguardia nello spegnimento degli incendi.

Il Ceo Sacchetti ha evidenziato l’importanza dell’investimento: “Il progetto su Gorizia è partito due anni fa, il 13 agosto scorso sono stato convocato dal governo per parlarne. Ogni anno nel mondo brucia a causa degli incendi una superficie pari a 13.5 volte l’Italia, con notevoli costi in termini di salute e Co2. I nostri velivoli valutano tramite Intelligenza Artificiale le migliori strategie d’intervento”.