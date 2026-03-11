Gorizia dall’1 giugno avrà una tassa di soggiorno

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Gorizia si dota dal prossimo 1 giugno della tassa di soggiorno dopo il via libera in consiglio comunale: voto favorevole della maggioranza e di Slovenska Skupnost, astenuta o contraria il resto della minoranza consigliare. Il costo sarà per i turisti compreso da 1,5 e 2,5 euro, a seconda dell’hotel o b&b in cui sceglieranno di pernottare. Esenti minori di 16 anni, volontari in servizio per calamità, persone disabili o non autosufficienti, studenti in gita o Erasmus, soggetti in cura per terapie e loro accompagnatori. Sentiamo le posizioni dell’amministrazione comunale e di chi ha votato contro questa misura.