Gorizia, il Comune vuole acquisire dal Demanio l’ex caserma Del Fante

Il Comune di Gorizia vuole acquisire l’area dell’ex caserma Del Fante in via Duca d’Aosta, abbandonata da anni. L’obiettivo dell’amministrazione Ziberna è riqualificare il sito per riconsegnarlo alla città. L’area, ampia poco meno di 12 mila metri quadrati, è inutilizzata da una decina d’anni dopo che il piano di razionalizzazione dell’Esercito aveva spostato i militari ospitati nella struttura di via Duca d’Aosta verso la caserma Montesanto di via Trieste. Da tempo l’ex Del Fante è in stato di degrado, e ora il Comune ha manifestato interesse alla proposta di ottenimento del sito da parte del Demanio regionale. L’ex caserma è uno dei tre spazi per i quali l’amministrazione Ziberna si è detta propensa all’acquisizione tra quelli messi sul piatto dalla Regione: gli altri sono due particelle dell’ex aerocampo militare di Merna.

L'amministrazione Ziberna motiva così l'interesse verso l'ex Del Fante: "Risulta necessario, per il decoro della città, un recupero dell'area, in vista di Gorizia 2025". L'altro sito, invece, suscita l'interesse del Comune perché "il sedime è parte integrante dell'aeroporto "Amedeo Duca d'Aosta" di Gorizia, gestito dalla Società consortile per azioniAeroporto Duca d'Aosta", partecipata e controllata dal Comune stesso.