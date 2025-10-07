Gorizia, fermato 28enne sottoposto a mandato d’arresto europeo per truffa

0
Nel corso di un controllo alla circolazione stradale in via Trieste, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Gorizia hanno fermato e tratto in arresto un cittadino italiano di 28 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità spagnole.
L’uomo, condannato a tre anni di reclusione per il reato di truffa, è stato accompagnato presso la caserma di Corso Verdi per le formalità di rito e, successivamente, tradotto presso la locale Casa Circondariale goriziana.